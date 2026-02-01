Іран готовий до війни зі США, але розраховує на угоду, - МЗС
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що незважаючи на готовність військ США завдати удару, він упевнений, що сторони зможуть досягти угоди щодо ядерної програми Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.
Міністр наголосив, що війна не є неминучою і її можна уникнути. За його словами, країна розраховує на угоду, але якщо переговори проваляться, то Іран буде готовий до нової війни.
При цьому Арагчі зазначив, що війна "стала б катастрофою для всіх", і американські бази були б метою для іранських військових.
"Давайте не будемо говорити про неможливі речі... не упустимо можливість укласти справедливу і рівноправну угоду, що гарантує відсутність ядерної зброї. Як я вже сказав, це досяжно навіть у короткі терміни", - додав глава МЗС Ірану.
Також міністр Аббас Арагчі пояснив, що основною проблемою переговорного процесу зі США є відсутність довіри. За його словами, діалог можливий тільки за умови відновлення хоча б мінімальної довіри.
Зокрема, Тегеран очікує скасування санкцій США, які понад 10 років є тягарем для іранської економіки, а також поваги права Ірану на продовження збагачення урану в мирних цілях.
До речі, за даними журналіста Axios Барака Равида, Туреччина, Єгипет і Катар готують зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з високопоставленими чиновниками Ірану в Анкарі наступного тижня.
Можлива війна між США та Іраном
Нагадаємо, днями The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких воєнних дій проти Ірану, які мали б рішучий характер і не втягли Сполучені Штати в тривалу війну на Близькому Сході.
Крім того, за даними NYT, Трамп отримав кілька розширених сценаріїв ударів по Ірану, серед яких - сухопутне вторгнення.
Зазначимо, що сьогодні Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив, що будь-яка атака з боку США спровокує "регіональну війну" на Близькому Сході.