Іран готовий до війни зі США, але розраховує на угоду, - МЗС

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що незважаючи на готовність військ США завдати удару, він упевнений, що сторони зможуть досягти угоди щодо ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN .

Міністр наголосив, що війна не є неминучою і її можна уникнути. За його словами, країна розраховує на угоду, але якщо переговори проваляться, то Іран буде готовий до нової війни.

При цьому Арагчі зазначив, що війна "стала б катастрофою для всіх", і американські бази були б метою для іранських військових.

"Давайте не будемо говорити про неможливі речі... не упустимо можливість укласти справедливу і рівноправну угоду, що гарантує відсутність ядерної зброї. Як я вже сказав, це досяжно навіть у короткі терміни", - додав глава МЗС Ірану.

Також міністр Аббас Арагчі пояснив, що основною проблемою переговорного процесу зі США є відсутність довіри. За його словами, діалог можливий тільки за умови відновлення хоча б мінімальної довіри.

Зокрема, Тегеран очікує скасування санкцій США, які понад 10 років є тягарем для іранської економіки, а також поваги права Ірану на продовження збагачення урану в мирних цілях.

До речі, за даними журналіста Axios Барака Равида, Туреччина, Єгипет і Катар готують зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з високопоставленими чиновниками Ірану в Анкарі наступного тижня.