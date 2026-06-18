Посольство США в Росії видало попередження після атаки дронів на Москву

У посольстві звернули увагу на те, що останнім часом атаки дронів відбувалися поблизу кордону з Україною, а також у великих містах РФ, зокрема в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі.

Американцям, які перебувають у РФ, у разі виявлення дрона рекомендують негайно відійти на безпечну відстань і сховатися.

Громадянам США забороняється фотографувати або знімати на відео безпілотники чи їхні уламки, а також наслідки атак, оскільки порушення цих правил може призвести до штрафу або тюремного ув’язнення.

"Громадянам США знову рекомендується та настійно нагадується утриматися від поїздок до Росії", - зазначили в посольстві.

Також американцям рекомендували виконувати вказівки російських правоохоронців у разі атак або виявлення дронів.

Атака на Москву

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, українські захисники повторно вдарили по Москві. Це вже друга атака за тиждень.

Українські безпілотники "долетіли" до Московського нафтопереробного заводу, там почалася сильна пожежа.