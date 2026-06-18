Посольство США в России выдало предупреждение после атаки дронов на Москву

В посольстве обратили внимание, что последнее время атаки дронов происходили вблизи границы с Украиной, а также в крупных городах РФ, в том числе Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Американцам, которые находятся в РФ, в случае обнаружения дрона рекомендуют немедленно отойти на безопасное расстояние и укрыться.

Гражданам США запрещают фотографировать или снимать на видео беспилотники или их обломки, а также последствия атак, поскольку нарушение этих правил может привести к штрафу или тюремному заключению.

"Гражданам США вновь рекомендуется и настоятельно напоминается воздержаться от поездок в Россию", - отметили в посольстве.

Также американцам рекомендовали выполнять указания российских правоохранителей в случае атак или обнаружения дронов.

Атака на Москву

Напомним, сегодня, 18 июня, украинские защитники повторно ударили по Москве. Это уже вторая атака за неделю.

Украинские беспилотники "долетели" до Московского нефтеперерабатывающего завода, там начался сильный пожар.