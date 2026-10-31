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Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві з великою кількістю жертв

16:54 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві з великою кількістю жертв Фото: У столиці Рф є загроза теракту (Getty Images)
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31 жовтня в Москві, столиці Росії, може статися інцидент, який призведе до великої кількості жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства США у РФ.

Зазначається, що потенційна загроза стосується музею-заповідника "Царицино", розташованого за адресою: вулиця Дольська, 1, Москва.

У посольстві наголосили, що уряд США координує заходи реагування з відповідними органами влади Російської Федерації.

Американським громадянам рекомендували сьогодні, 31 жовтня, не відвідувати музей-заповідник "Царицино" та не наближатися до цього району. Також їх закликали бути пильними й уникати місць масового скупчення людей.

Крім того, громадян США закликали:

  • стежити за ситуацією навколо себе;
  • переглянути власний план безпеки;
  • тримати мобільні телефони зарядженими на випадок надзвичайної ситуації;
  • мати при собі документи, що посвідчують особу;
  • стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ;
  • зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення про безпеку та стан здоров'я.

На тлі останніх подій музей-заповідник "Царицино" повідомив, що не має інформації про загрозу.

Заповідник продовжує працювати у звичайному режимі.

До речі, нещодавно стало відомо, що троє чоловіків готували цілу серію терактів в ТЦК Києва.

Також ми писали, що у Бучі Київської області стався подвійний вибух, унаслідок якого були поранені двоє поліцейських.

Вже за дві години після теракту поліція та СБУ затримали підозрюваного.

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