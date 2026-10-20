Троє чоловіків готували цілу серію терактів в ТЦК Києва, - СБУ
СБУ та поліція не дали двом рецидивістам обстріляти чи підірвати будівлі ТЦК у центрі Києва. Чоловіки діяли на замовлення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Затримання відбулося на етапі підготовки. Правоохоронці діяли на випередження і взяли обох підозрюваних, коли ті проводили дорозвідку поблизу потенційних "цілей".
Один із чоловіків - мешканець Чернігівщини, якого раніше засудили за вбивство. Другий - його спільник із Сумської області. Раніше вони відбували покарання в одній колонії.
Для підготовки теракту вони мали залучити ще й третього спільника.
Як планували напад
За даними слідства, зловмисники розглядали кілька варіантів. Вони думали обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" або бойовими гранатами, а також підірвати за допомогою саморобних бомб.
Підозрювані на власному авто об’їжджали місто й знімали на телефон місця розташування режимних об’єктів. Вони фіксували, чи є там охорона та камери відеоспостереження, а також вивчали шляхи відходу від кожної з "цілей".
Під час затримання в автомобілі одного з учасників групи знайшли бойову гранату, яку підготували до теракту.
Що їм загрожує
Слідчі СБУ повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Це підготовка до теракту за попередньою змовою групою осіб.
Обидва перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомили про підозру.
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