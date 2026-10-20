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Троє чоловіків готували цілу серію терактів в ТЦК Києва, - СБУ

12:07 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Троє чоловіків готували цілу серію терактів в ТЦК Києва, - СБУ Фото: СБУ зірвала теракт в Києві (facebook com SecurSerUkraine)
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СБУ та поліція не дали двом рецидивістам обстріляти чи підірвати будівлі ТЦК у центрі Києва. Чоловіки діяли на замовлення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Затримання відбулося на етапі підготовки. Правоохоронці діяли на випередження і взяли обох підозрюваних, коли ті проводили дорозвідку поблизу потенційних "цілей".

Один із чоловіків - мешканець Чернігівщини, якого раніше засудили за вбивство. Другий - його спільник із Сумської області. Раніше вони відбували покарання в одній колонії.

Для підготовки теракту вони мали залучити ще й третього спільника.

Як планували напад

За даними слідства, зловмисники розглядали кілька варіантів. Вони думали обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" або бойовими гранатами, а також підірвати за допомогою саморобних бомб.

Підозрювані на власному авто об’їжджали місто й знімали на телефон місця розташування режимних об’єктів. Вони фіксували, чи є там охорона та камери відеоспостереження, а також вивчали шляхи відходу від кожної з "цілей".

Під час затримання в автомобілі одного з учасників групи знайшли бойову гранату, яку підготували до теракту.

Що їм загрожує

Слідчі СБУ повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Це підготовка до теракту за попередньою змовою групою осіб.

Обидва перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомили про підозру.

Нагадаємо, що СБУ розкрила деталі вбивства військових на Харківщині.

Підозрюваним став 36-річний громадянин Росії Леонід Рижиков, який втік з окупованих позицій після обстрілу ЗСУ, а 13 жовтня застрелив місцевого рибалку та п’ятьох українських військових.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві затримали агента ФСБ, який готував масову активацію Starlink для російських військ.

18-річний киянин намагався зареєструвати 148 терміналів, 15 із яких він уже встиг оформити на паспорти родичів і знайомих.

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