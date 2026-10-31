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Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве с большим количеством жертв

16:54 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве с большим количеством жертв Фото: В столице России есть угроза теракта (Getty Images)
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31 октября в Москве, столице России, может произойти инцидент, который приведет к большому количеству жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства США в РФ.

Указано, что потенциальная угроза касается музея-заповедника "Царицыно", расположенного по адресу: улица Дольская, 1, Москва.

В посольстве отметили, что правительство США координирует меры по реагированию с соответствующими органами властей Российской Федерации.

Американским гражданам рекомендовали сегодня, 31 октября, не посещать музей-заповедник "Царицыно" и не приближаться к этому району. Также их призывали быть внимательными и избегать мест массового скопления людей.

Кроме того, граждан США призвали:

  • следить за ситуацией вокруг себя;
  • пересмотреть свой план безопасности;
  • держать мобильные телефоны заряженными на случай чрезвычайной ситуации;
  • иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
  • следить за сообщениями местных СМИ;
  • зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения уведомлений о безопасности и состоянии здоровья.

На фоне последних событий музей-заповедник "Царицыно" сообщил, что не располагает информацией об угрозе.

Заповедник продолжает работать в штатном режиме.

Обновлено в 17:17

ФСБ подтвердила информацию об угрозе теракта в "Царицыно"

В ведомстве заявили, что получили от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве.

"Проводится соответствующая работа", - заявили в службе.

Отмечается, что данные поступили по партнерским каналам.

Кстати, недавно стало известно, что трое мужчин готовили целую серию терактов в ТЦК Киева.

Также мы писали, что в Буче Киевской области произошел двойной взрыв, в результате которого были ранены двое полицейских.

Уже через два часа после теракта полиция и СБУ задержали подозреваемого.

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