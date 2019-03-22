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Посольство США критикует "неожиданное изменение" устава "Нафтогаза"

Новости » Политика    22.03.2019 - 12:12
Посольство США критикует "неожиданное изменение" устава "Нафтогаза"
Фото: посол США в Украине Мари Йованович (РБК-Украина)

Посольство США обеспокоено сокращением полномочий набсовета

Посольство США в Украине обеспокоено сокращением полномочий наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства.

В посольстве США отметили, что внимательно рассматривают неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений.

Посольство США критикует &quot;неожиданное изменение&quot; устава &quot;Нафтогаза&quot;

 

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины сократил полномочия набсовета "Нафтогаза". В частности, среди прочего усилены полномочия правительства как акционера НАК в принятии решений, которые касаются полномочий наблюдательного совета. В уставе "Нафтогаза", вопреки нормам законодательства, правительство закрепило за собой право назначать и увольнять менеджмент компании.

Кроме того, набсовету поручили до конца недели продлить контракт с главой правления Андреем Коболевым на новых условиях. Также в контракте прописаны условия, при которых он может быть досрочно разорван.

Отметим, корпоративная реформа "Нафтогаза" была одним из условий для открытия кредитной линии в размере 300 млн долларов на закупку газа в октябре 2015 года.

 

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