ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посольство США критикує "несподівану зміну" статуту "Нафтогазу"

Новини » Політика    22.03.2019 - 12:12
Посольство США критикує "несподівану зміну" статуту "Нафтогазу"
Фото: посол США в Україні Марі Йованович (РБК-Україна)

Посольство США стурбоване скороченням повноважень наглядової ради

Посольство США в Україні стурбоване скороченням повноважень наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства.

В посольстві США відзначили, що уважно розглядають несподівані зміни до статуту "Нафтогазу" і стурбовані можливими наслідками цих змін.

Посольство США критикує &quot;несподівану зміну&quot; статуту &quot;Нафтогазу&quot;Посольство США критикує &quot;несподівану зміну&quot; статуту &quot;Нафтогазу&quot;

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скоротив повноваження наглядової ради "Нафтогазу". Зокрема, серед іншого посилено повноваження уряду як акціонера НАК у прийнятті рішень, які стосуються повноважень наглядової ради. У статуті "Нафтогазу", всупереч нормам законодавства, уряд закріпив за собою право призначати і звільняти менеджмент компанії.

Крім того, наглядовій раді доручили до кінця тижня продовжити контракт з головою правління Андрієм Коболєвим на нових умовах. Також у контракті прописані умови, при яких він може бути достроково розірваний.

Зазначимо, корпоративна реформа "Нафтогазу" була однією з умов для відкриття кредитної лінії у розмірі 300 млн доларів на закупівлю газу в жовтні 2015 року.

 

У посольстві США зробили заяву щодо націоналізації ПриватБанку Посольство США відповіло Луценку
Новини України Сполучені Штати АмерикинабсоветНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся