Посольство США отреагировало на ситуацию вокруг ТРЦ Ocean Plaza

Фото: Ocean Plaza (РБК-Украина)

В посольстве заявили, что следят за событиями, которые сейчас происходят в торговом центре

В Посольстве США заявили, что следят за событиями, которые сейчас происходят в торговом центре Ocean Plaza. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ведомства.

"Посольство следит за информацией относительно возможного протеста, который сейчас происходит в торговом центре Ocean Plaza", - говорится в сообщении.

Фото: ситуация в Ocean Plaza (РБК-Украина)

Отметим, что в ходе акции возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сегодня, 28 ноября, был задержан один человек за "злостное неповиновение правоохранительным органам". В полиции добавили, что в ходе акции возле ТРЦ никто не пострадал.

Добавим, протестные акции в ТРЦ проходят уже третий день. Вчера активисты на несколько часов заблокировали работу ТРЦ. ТРЦ был заблокирован неизвестными людьми, которые разместили перед входом покрышки, а позже зажгли дымовые шашки.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, неизвестный забросал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza дымовыми шашками.