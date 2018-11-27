У Києві протестувальники заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza

Фото: Ocean Plaza (facebook.com/DSNSKyiv/)

Протестувальники розмістили перед входом покришки та запалили димові шашки

У Києві сьогодні, 27 листопада 2018 року, протестувальники заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza біля станції метро "Либідська". Наразі ТРЦ не працює, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ТРЦ у Facebook.

Як зазначається, ТРЦ Ocean Plaza тимчасово не працює.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, станом на 10:00 ТРЦ був заблокований невідомими людьми, які розмістили перед входом покришки, а пізніше запалили димові шашки.

Фото: ТРЦ Ocean Plaza (dtp.kiev.ua)

За даними ЗМІ, під стінами ТРЦ знаходяться близько 50 осіб, зокрема, представники організації "Сокіл". Учасники акції заявляють, що ТРЦ належить представникам РФ.

Под ТРЦ Ocean Plaza принесли покрышки и разрисовали окна Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, в Києві невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками.

Додамо, також повідомлялося, що вчора в Києві, недалеко від посольства РФ, був спалений автомобіль з дипломатичними номерами. Машину спалили в провулку Ярослава Хомова, що знаходиться поруч з посольством РФ, де проходить акція проти захоплення українських військових кораблів. Машина мала дипломатичні номерні знаки, які починалися на 001. Це свідчить про те, що машина була посольства РФ.