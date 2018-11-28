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Посольство США відреагувало на ситуацію навколо ТРЦ Ocean Plaza

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 15:46
Посольство США відреагувало на ситуацію навколо ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Ocean Plaza (РБК-Україна)

У посольстві заявили, що стежать за подіями, які зараз відбуваються в торговому центрі

У Посольстві США стежать за подіями, які зараз відбуваються в торговому центрі Ocean Plaza. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter відомства.

"Посольство стежить за інформацією стосовно можливого протесту, який зараз відбувається в торговому центрі Ocean Plaza", - йдеться у повідомленні.

Посольство США відреагувало на ситуацію навколо ТРЦ Ocean Plaza

 
 Фото: ситуація в Ocean Plaza (РБК-Україна)

Відзначимо, що в ході акції біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві сьогодні, 28 листопада, було затримано одну особу за "злісну непокору правоохоронним органам". У поліції додали, що в ході акції біля ТРЦ ніхто не постраждав.

Додамо, протестні акції в ТРЦ проходять вже третій день. Вчора активісти на кілька годин заблокували роботу ТРЦТРЦ був заблокований невідомими людьми, які розмістили перед входом покришки, а пізніше запалили димові шашки.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками.

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Новини України КиївСполучені Штати Америкидымовая шашкаOcean Plaza
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