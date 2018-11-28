Поліція Києва підтвердила затримання одного з учасників акції в ТРЦ Ocean Plaza

Фото: ситуація в ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/sokil.kyiv.org)

Наразі акція біля торгового центру вже завершується

В ході акції біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві сьогодні, 28 листопада, було затримано одну особу за "злісну непокору правоохоронним органам". Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

"Наразі акція біля торгового центру вже завершується. В даний час на місці працюють 30 правоохоронців. На акції було затримано одну особу, безпосередньо у приміщенні торгового центру. Цю особу було затримано за злісну непокору правоохоронним органам", - повідомила прес-офіцер Голосіївського району Києва.

Крім того, у поліції додали, що в ході акції біля ТРЦ ніхто не постраждав.

"Повідомлень про постраждалих чи то від лікарів, чи то від самих постраждалих ані до чергової частини, ані до нас не надходило", - заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 28 листопада 2018 року, в ТРЦ Ocean Plaza проходить протестна акція за участі членів ВГО "Сокіл". Як повідомляли в організації, під час акції поліція затримала заступника голови організації ВГО "Сокіл" - Івана Косенка. Також в організації заявили, що під час затримання сталася штовханина, в якій постраждала жінка.

Зазначимо, учасники акції вимагають "припинити фінансування тероризму і вбиства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через ТРЦ".

Додамо, протестні акції в ТРЦ проходять вже третій день. Так, вчора активісти на кілька годин заблокували роботу ТРЦ, а у понеділок, 26 листопада, невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками.