В Киеве ТРЦ Ocean Plaza забросали дымовыми шашками

Фото: Ocean Plaza (facebook.com/DSNSKyiv/)

Никто не пострадал

В понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестный забросал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza дымовыми шашками. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, в результате этого сработала пожарная сигнализация. Пожара не было. Никто не пострадал.

"Около 17:00 в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, на ул. Антоновича, 176, неизвестным были брошены дымовые шашки, что привело к сильному задымлению в помещении ТРЦ (информация получена от пожарного поста на территории ТРЦ)", - говорится в сообщении.

Опубликовано Vladislav Antonov Понедельник, 26 ноября 2018 г.

Напомним, в поселке Отиния Коломыйского района Ивано-Франковской области в доме произошел пожар. В результате возгорания погибли двое людей.

Также в Узине Киевской области в ночь на 6 ноября сгорел жилой дом, в результате пожара погибли три человека, в том числе маленькие дети.

Напомним, в течение 12-18 ноября, на пожарах в Украине погибли 78 человек. Всего в этот период подразделения ГСЧС ликвидировали 1 тыс. 768 пожаров. Мчс удалось спасти 107 человек.