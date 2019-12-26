Посольство США осуждает запуск российских поездов через крымский мост

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Посольство назвало эти действия РФ вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостносте Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на запуск железнодорожного сообщения между РФ и аннексированным Крымом по мосту через Керченский пролив.

В ЕС запуск железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом назвали еще одним шагом к принудительной интеграции с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.