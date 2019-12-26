Посольство США засуджує запуск російських поїздів через кримський міст

Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба відомства у Twitter.

Посольство назвало ці дії РФ кричущою неповагою до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми приєднуємося до українських та інших європейських партнерів у засудженні запуску Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на запуск залізничного сполучення між РФ і аннексированным Кримом по мосту через Керченську протоку.

В ЄС запуск залізничного сполучення з анексованим Кримом назвали ще одним кроком до примусової інтеграції з Росією. Крім того, в Брюсселі зазначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

В ООН відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту. Зокрема, заявили, що необхідно дотримувати резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України.