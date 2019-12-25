ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд

Новости » Политика     25.12.2019 - 08:22
По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд
Крымский мост (Фото: most.life)

Поезд ехал из Санкт-Петербурга

В среду, 25 декабря, по незаконно построенному Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд, который отправился в аннексированный Крым по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, состав должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа.

"Во время движения начальник поезда даже сообщил по громкой связи о том, что через несколько минут поезд начнет движение по Крымскому мосту. Многие старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на камеры мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Ранее в ООН отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

В ЕС это назвали еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму, в свою очередь, напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также напомнили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Литва осуждает запуск поездов по Крымскому мосту В ЕС отреагировали на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту
Новости Украины пассажиропотокКрымский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь