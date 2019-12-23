В ЕС отреагировали на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту

Крымский мост (Фото: most.life)

В ЕС это назвали еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией

В Европейском союзе отреагировали на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров с материковой частью России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

Среди прочего, в Брюсселе это назвали еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией.

"Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Керченского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России. Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляцией Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

" Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

В ЕС также заявили о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании аннексии полуострова.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Европейский Союз не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - говорится в сообщении.

В Представительстве президента Украины в аннексированном Крыму, в свою очередь, напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также напомнили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.