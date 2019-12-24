В ООН отреагировали на запуск поездов по Керченскому мосту

Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)

РФ должна соблюдать резолюцию о суверенитете и территориальной целостности Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш отреагировал на информацию о железнодорожном сообщении Российской Федерации с аннексованным Крымом через Керченский мост. Об этом сообщает РБК-Украина Facebook представителя Украины при ООН Олега Николенко.

В частности, в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал Николенко.

Представитель в ООН уточнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

"Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", - написал представитель Украины при ООН.

Ранее сообщалось, что временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором сообщил ситуацию вокруг моста в Керченском проливе.

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ.