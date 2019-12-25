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Эстония осудила запуск ж/д сообщения по мосту между РФ и Крымом

Новости » В мире     25.12.2019 - 13:34
Эстония осудила запуск ж/д сообщения по мосту между РФ и Крымом
Крымский мост (Фото: most.life)

В Эстонии это назвали еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на запуск железнодорожного сообщения между РФ и аннексированным Крымом по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии в Twitter.

В Эстонии это назвали "еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма", - заявил Урмас Рейнсалу.

Эстония осудила запуск ж/д сообщения по мосту между РФ и Крымом

Он также отметил, что Эстония полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура Крыма открыла дело по факту пересечения границы поездом из РФ. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

Напомним, в ЕС запуск железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом назвали еще одним шагом к принудительной интеграции с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

В представительстве президента Украины в аннексированном Крыму, в свою очередь, напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также напомнили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

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