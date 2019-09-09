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Посольство США осудило "выборы" в Крыму

Новости » Политика    09.09.2019 - 13:34
Посольство США осудило "выборы" в Крыму
Фото: "выборы" в Крыму (c-inform.info)

"Выборы" в Крыму прошли 8 сентября

Так называемые "местные выборы" в оккупированном Крыму 8 сентября являются незаконными, посольство США в Украине осуждает действия оккупационных властей. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

В частности, в американском посольстве заявили, что не признают результаты так называемых "выборов".

"Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Посольство США осудило &quot;выборы&quot; в Крыму

Кроме того, американская сторона призывает Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166, а также в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответственных за катастрофу MH17.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины призвали усилить давление на Россию за "выборы" в Крыму.

Отметим, на полуострове прошли "выборы" в законодательное собрание Севастополя, а также в "республиканский парламент" и 265 представительных органов оккупационной власти. Украинская прокуратура просила жителей Крыма не участвовать в "выборах" на полуострове.

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