Эстония обнародовала позицию по "выборам" в Крыму

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Эстония заявила о поддержке территориальной целостности Украины

Эстония не признавала и не признает результаты проведенных в воскресенье 8 сентября "выборов" в аннексированном Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Дипломат также отметил, что его страна остается приверженной позиции о территориальной целостности Украины.

"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр в Twitter.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутоич заявил, что его страна неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он назвал Крым частью территории Украины, которую в марте 2014 Россия аннексировала, что является грубым нарушением международного права.

Ранее Литва и Латвия заявили, что не признают результатов проведения так называемых "выборов" на территории оккупированного Крыма. Это голосование состоялось в рамках местных выборов, которые проходили в РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с проведение Россией "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также в МИД призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ.