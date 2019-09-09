Посольство США засудило "вибори" в Криму

Фото: "вибори" в Криму (c-inform.info)

"Вибори" в Криму пройшли 8 вересня

Так звані "місцеві вибори" в окупованому Криму 8 вересня є незаконними, посольство США в Україні засуджує дії окупаційної влади. Про це йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

Зокрема, в американському посольстві заявили, що не визнають результати так званих "виборів".

"Ми засуджуємо незаконні дії Росії в Криму і ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, американська сторона закликає Росію поважати і дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН 2166, а також повною мірою співпрацювати зі слідством, щоб забезпечити притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за катастрофу MH17.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України закликали посилити тиск на Росію за "вибори" в Криму.

Зазначимо, на півострові пройшли "вибори" в законодавчі збори Севастополя, а також в "республіканський парламент" і 265 представницьких органів окупаційної влади. Українська прокуратура просила жителів Криму не брати участь у "виборах" на півострові.