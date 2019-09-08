Прокуратура Крыма призвала не участвовать в "выборах" на полуострове

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В оккупированном Крыму 8 сентября проходят "выборы депутатов парламента"

Жителей оккупированного Россией Крыма призывают не участвовать в так называемых "виборах", которые российские власти в воскресенье, 8 сентября, проводят на полуострове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерину Диденко в Facebook.

Так, в прокуратуре призывают не голосовать на "выборах депутатов крымского парламента", а также местных советов, которые сегодня проходят на территории оккупированного Крыма. Диденко добавила, что так называемые "выборы" не признаются законными в Украине, Европейском Союзе, Соединенных Штатах и других странах.

"Прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных "выборах" на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Также, сообщать в правоохранительные органы автономии о всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура АР Крым сообщила о подозрении и объявила в розыск Михаила Малышева, председатель так называемой "Центральной избирательной комиссии" оккупированного полуострова. Малышев в марте 2014 года принимал участие в проведении так называемого "референдума", а также организовывал нынешние "выборы в крымский парламент".

Добавим, в воскресенье, 8 сентября, на территории Российской Федерации проходит голосование на местных выборах. Также сегодня проходят так называемые "выборы в парламент" оккупированного Крыма.