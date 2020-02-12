В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана

Посольство США надеется на крепкое сотрудничество с новым главой ОП Ермаком
В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter.
В дипломатическом ведомстве выразили надежду на продолжение крепкого сотрудничества с новым главой ОП Андреем Ермаком.
"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - сообщили в посольстве.
Новым главой ОП был назначен помощник Зеленского по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак. По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы Офиса президента.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Зеленского, в его команде есть конфликты и он не исключает кадровые перестановки в Офисе президента. Зеленский заявил, что в ОП работают профессиональные люди, но есть конфликты, поэтому "100% кого-то будем терять". При этом, он подчеркнул, что приходится работать не только с теми, кому он доверяет.