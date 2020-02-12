У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана

В посольстві США в Києві подякували колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter.

У дипломатичному відомстві висловили сподівання на продовження міцної співпраці з новим главою ОП Андрієм Єрмаком.

"Ми дякуємо Андрія Богдана за партнерство і цінуємо його зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємося на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Новим главою ОП був призначений помічник Зеленського з зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак. За його словами, припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків роботи Офісу президента.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, в його команді є конфлікти і він не виключає кадрові перестановки в Офісі президента. Зеленський заявив, що в ОП працюють професійні люди, але є конфлікти, тому "100% кого-то будемо втрачати". При цьому, він підкреслив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє.