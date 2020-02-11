Зеленский допускает отставки в Офисе президента из-за конфликтов в команде

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подтвердил наличие конфликтов в Офисе президента

В команде президента Украины Владимира Зеленского есть конфликты, которые мешают работать, поэтому не исключены кадровые перестановки в Офисе президента. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, он выступает против внутренних конфликтов, поскольку в них не бывает победителей.

"Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что приходится работать не только с теми, кому он доверяет.

"Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что рассматривается отставка главы Офиса президента Андрея Богдана. В частности, Богдан на этот раз действительно написал заявление об отставке, все должно решиться в ближайшее время.

Отметим, с момента назначения Богдана в Офис президента его имя неоднократно оказывалось в эпицентре политических скандалов. В том числе из-за прошлой работы на Игоря Коломойского считают, что олигарх имеет большое влияние на Зеленского.