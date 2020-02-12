Ермак рассказал, чем будет заниматься в должности главы Офиса президента

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, приоритетным остается прекращение войны на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чем будет заниматься на новой должности. Об этом он сказал в ходе своего брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.

"Во-первых, я не оставлю те направления, которыми я руководствовался и занимался последнее время. Безусловно, сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления, безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими тоже", - сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что офис планирует более эффективно работать с губернаторами.

"Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", - заявил Ермак.

"Еще одно направление, это наша цель и желание, чтобы Украина стала экономической Меккой. У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство, все кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата", - сказал он.

Напомним, Ермак заверил, что Офис президента будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране.

Как писало РБК-Украина, вчера Ермак возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана. До этого он занимал должность помощника президента Украины.

Так, во вторник Зеленский также подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности председателя ОП. На данный момент сам Богдан свою отставку не прокомментировал.