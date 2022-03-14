В посольстве Китая "ничего не слышали" о просьбе РФ о военной помощи, - Reuters

В посольстве Китая в Вашингтоне в США прокомментировали сообщения ряда влиятельных изданий о запросе РФ к Пекину о предоставлении военной помощи в войне против Украины. В дипломатическом ведомстве заверили, что им о такой просьбе ничего не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также представитель китайского посольства заявил о необходимости "приложить максимум усилий, чтобы поддержать Россию и Украину в продвижении переговоров, несмотря на сложную ситуацию, для достижения мирного результата".

"Мы поддерживаем и поощряем все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса", - говорит Лю Пэнъюй.

В китайском посольстве отмечают, что их страна находит нынешнюю ситуацию в Украине "сбивающей с толку".

На вопрос о сообщениях представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что "никогда об этом не слышал".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал обращение России к Китаю за военной помощью позором для Москвы. Он добавил, что таким образом Кремль уничтожил репутацию РФ на фоне провального вторжения в Украину.

Напомним также, что США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в уходе от санкции.

Отметим, по данным Минобороны Украины, РФ бросила против нашей страны почти все свои войска с начала войны 24 февраля - но армия оккупантов "завязла", а нападение - захлебнулось. На фоне тяжелых потерь и под влиянием международных санкций Кремль сейчас пытается раздобыть новые силы, и задействовать для агрессии против Украины ВС других стран, но пока все усилия тщетны.

Кроме того, Россия продолжает вербовать боевиков в Сирии и Ливии к участию в войне против Украины, обещая наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов.

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