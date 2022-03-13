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Россия запросила у Китая военную технику для поддержки войны, - Financial Times

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Воскресенье 13 марта 2022 22:10
Россия запросила у Китая военную технику для поддержки войны, - Financial Times Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация запросила у Китая военную помощь во время полномасштабного вторжения на территорию Украины. Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что связи между Пекином и Москвой становятся все теснее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times.

Как отмечают официальные лица США, Российская Федерация запросила у Китая военную технику для поддержки войны в Украине. Белый дом обеспокоен тем, что Пекин все же может подорвать усилия Запада в оказании нашей стране помощи. Пока неизвестно о какой именно технике идет речь.

Некоторые из официальных лиц утверждают, что на третью неделю войны, есть признаки того, что у агрессора заканчиваются некоторые виды вооружений.

Белый дом пока не прокомментировал эту информацию, а посольство Китая в Вашингтоне также не ответило на запрос о комментарии.

Тем временем советник по национальной безопасности США Джейк Салливан направляется в Рим, чтобы в понедельник встретиться с высшим должностным лицом Китая по внешней политике Ян Цзечи, чтобы предупредить его о том, чтобы Китай даже и не пытался помочь России в продолжении войны или же уклонении от санкций.

"Мы позаботимся о том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не смогли компенсировать России эти потери. Что касается конкретных способов сделать это, опять же, я не собираюсь выкладывать все это публично, но мы сообщим об этом Китаю частно, как мы уже делали и будем продолжать делать”, - заявил Салливан.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно министр иностранных дел Китая Ван и впервые публично назвал вторжение России в Украину войной.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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