ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подоляк назвал "позором" запросы России о военной помощи в Китай

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 00:54
Подоляк назвал "позором" запросы России о военной помощи в Китай Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обращение России к Китаю за военной помощью позором для Москвы. Он добавил, что таким образом российское руководство уничтожило репутацию свой страны на фоне провального вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП.

"РФ обратилась к Китаю за военной помощью, сообщают несколько влиятельных изданий (FT, NYT)", - написал Подоляк.

По его словам, на фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация России - это ничто.

"Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-нибудь (Республика Беларусь, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину?" - добавил советник главы ОП.

Напомним, сегодня издания Financial Times и New York Times со ссылкой на свои источники сообщили об обращении России к Китаю за военной помощью.

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Офис президента Война России против Украины
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе