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Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии на войну против Украины

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 15:04
Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии на войну против Украины Фото: Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия продолжает вербовать боевиков в Сирии и Ливии к участию в войне против Украины. За это страна-агрессор обещает наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Путинская Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр эз-Зор). После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмеймим" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы "Чкаловский", Московская обл.", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение последних дней Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.

В частности, это члены так называемого "ополчения национальной обороны" и подразделений 5-ого корпуса ВС Сирии.

Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.

Напомним, раньше главное управление разведки Министерства обороны объявило об участии наемников частной военной компании "Вагнер" в войне против Украины.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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