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США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в уходе от санкции

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Вашингтон, Воскресенье 13 марта 2022 16:04
США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в уходе от санкции Фото: советник по национальной безопасности Джейк Салливан (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать усиливать давление на Россию. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Салливан сказал CNN, что Соединенные Штаты считали, что Китай знал о том, что Россия планировала какие-то действия в Украине до того, как произошло вторжение, хотя Пекин, возможно, не понимал всего масштаба того, что планировалось.

Теперь, по его словам, Вашингтон внимательно следит за тем, в какой степени Пекин оказывает экономическую или материальную поддержку России, и будет налагать соответствующие последствия, если это произойдет.

"Мы прямо, в частном порядке сообщаем Пекину, усилия по уклонению от крупномасштабных санкций или поддержка России доля их устранения обязательно будут иметь последствия. Мы не позволим этому продолжаться и не позволим спасти Россию от этих экономических санкций из любой страны в любой точке мира", - сказал Салливан.

Ранее министр финансов РФ Антона Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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