США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в уходе от санкции

Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать усиливать давление на Россию. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции

Салливан сказал CNN, что Соединенные Штаты считали, что Китай знал о том, что Россия планировала какие-то действия в Украине до того, как произошло вторжение, хотя Пекин, возможно, не понимал всего масштаба того, что планировалось.

Теперь, по его словам, Вашингтон внимательно следит за тем, в какой степени Пекин оказывает экономическую или материальную поддержку России, и будет налагать соответствующие последствия, если это произойдет.

"Мы прямо, в частном порядке сообщаем Пекину, усилия по уклонению от крупномасштабных санкций или поддержка России доля их устранения обязательно будут иметь последствия. Мы не позволим этому продолжаться и не позволим спасти Россию от этих экономических санкций из любой страны в любой точке мира", - сказал Салливан.

Ранее министр финансов РФ Антона Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.