В посольстве Китая "ничего не слышали" о просьбе РФ о военной помощи, - Reuters

В посольстве Китая в Вашингтоне в США прокомментировали сообщения ряда влиятельных изданий о запросе РФ к Пекину о предоставлении военной помощи в войне против Украины. В дипломатическом ведомстве заверили, что им о такой просьбе ничего не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На вопрос о сообщениях представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что "никогда об этом не слышал".

В китайском посольстве отмечают, что их страна находит нынешнюю ситуацию в Украине "сбивающей с толку".

"Мы поддерживаем и поощряем все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса", - говорит Лю Пэнъюй.

Также представитель китайского посольства заявил о необходимости "приложить максимум усилий, чтобы поддержать Россию и Украину в продвижении переговоров, несмотря на сложную ситуацию, для достижения мирного результата".