У посольстві Китаю "нічого не чули" про прохання РФ про військову допомогу, - Reuters

Фото: у посольстві Китаю відреагували на інформацію про прохання РФ надати допомогу у війні (Getty Images)

У посольстві Китаю у Вашингтоні в США прокоментували повідомлення низки впливових видань про запит РФ до Пекіна про надання військової допомоги у війні проти України. У дипломатичному відомстві запевнили, що їм про таке прохання нічого не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На питання про повідомлення представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що"ніколи про це не чув". У китайському посольстві зазначають, що їхня країна вбачає нинішню ситуацію в Україні "такою, що збиває з пантелику". "Ми підтримуємо і заохочуємо всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи", - говорить Лю Пен'юй. Також представник китайського посольства заявив про необхідність "докласти максимум зусиль, щоб підтримати Росію та Україну в просуванні переговорів, попри складну ситуацію, для досягнення мирного результату".