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У посольстві Китаю "нічого не чули" про прохання РФ про військову допомогу, - Reuters

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Понеділок 14 березня 2022 02:30
У посольстві Китаю "нічого не чули" про прохання РФ про військову допомогу, - Reuters Фото: у посольстві Китаю відреагували на інформацію про прохання РФ надати допомогу у війні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У посольстві Китаю у Вашингтоні в США прокоментували повідомлення низки впливових видань про запит РФ до Пекіна про надання військової допомоги у війні проти України. У дипломатичному відомстві запевнили, що їм про таке прохання нічого не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На питання про повідомлення представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що"ніколи про це не чув".

У китайському посольстві зазначають, що їхня країна вбачає нинішню ситуацію в Україні "такою, що збиває з пантелику".

"Ми підтримуємо і заохочуємо всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи", - говорить Лю Пен'юй.

Також представник китайського посольства заявив про необхідність "докласти максимум зусиль, щоб підтримати Росію та Україну в просуванні переговорів, попри складну ситуацію, для досягнення мирного результату".

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви. Він додав, що таким чином Кремль знищив репутацію РФ на фоні провального вторгнення в Україну.

Нагадаємо також, що США попередили Китай про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкції.

Зазначимо, за даними Міноборони України, РФ кинула проти нашої країни майже всі свої війська з початку війни 24 лютого - але армія окупантів "зав'язла", а напад - захлинувся. На фоні важких втрат і під впливом міжнародних санкцій Кремль зараз намагається роздобути нові сили, і задіяти для агресії проти України ЗС інших країн, але поки всі зусилля марні.

Крім того, Росія продовжує вербувати бойовиків у Сирії та Лівії до участі у війні проти України, обіцяючи найманцям щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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