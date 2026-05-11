Посол України у Берліні жорстко висловився про "посередника" Шредера

Макеєв пояснив, чому Київ відхиляє пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера посередником у можливих мирних переговорах.

"Нам не потрібні посередники. Нам потрібні союзники", - наголосив посол.

Він додав, що людина, яка роками підтримувала зв’язки з Кремлем та представляли російські інтереси у Німеччині, не має "ані моральної, ані політичної легітимності", щоб брати участь у мирному процесі між Україною та РФ.

"Щоб він у підсумку випадково не сів за неправильний стіл", - іронічно зауважив дипломат.

Наразі посол України супроводжує міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час його візиту до Києва.