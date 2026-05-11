RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Посол Украины в Берлине жестко высказался о "посреднике" Шредере

19:03 11.05.2026 Пн
2 мин
Дипломат объяснил, почему "человек Кремля" никогда не станет посредником для Украины
aimg Мария Науменко
Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что человек с многолетними связями с Кремлем не может быть посредником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата журналу Spiegel.

Читайте также: "Переговорщик" для Путина? Кто такой Герхард Шредер и зачем он РФ в разговоре с Европой

Макеев объяснил, почему Киев отклоняет предложение российского диктатора Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником в возможных мирных переговорах.

"Нам не нужны посредники. Нам нужны союзники", - подчеркнул посол.

Он добавил, что человек, который годами поддерживал связи с Кремлем и представлял российские интересы в Германии, не имеет "ни моральной, ни политической легитимности", чтобы участвовать в мирном процессе между Украиной и РФ.

"Чтобы он в итоге случайно не сел за неправильный стол", - иронично заметил дипломат.

Сейчас посол Украины сопровождает министра обороны Германии Бориса Писториуса во время его визита в Киев.

Напомним, 9 мая Владимир Путин заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера "преимущественным" кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны против Украины. По словам российского диктатора, Кремль готов к контактам с европейскими политиками, которые не делали резких заявлений в адрес России.

В Германии эту идею сразу отвергли. Один из немецких чиновников заявил, что кандидатура Шредера в качестве посредника между ЕС и Россией не рассматривается.

Украина также не поддержала такое предложение - глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев не видит Шредера посредником в переговорах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаДипломатические отношения