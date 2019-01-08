Посол України в Туреччині відвідав потерпілих після катастрофи моряків

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Андрій Сибіга відвідав у лікарнях моряків, що вижили

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарнях українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна VOLGO-BALT 214. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Так, за його словами, стан моряків задовільний.

"Консул разом з представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх постраждалих моряків - стан задовільний, тримаються бадьоро, допомога надається", - написав він.

Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 рік.перебування у крижаній води-справжнє диво.Близькі на зв'язку — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) January 7, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в лікарнях Самсуна (Туреччина) досі перебувають семеро постраждалих українців з затонулого корабля у Чорному морі.

Додамо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відзначило, що цей суховантаж міг перевозити вугілля, яке незаконно видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.