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Посол України в Туреччині відвідав потерпілих після катастрофи моряків

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 00:13
Посол України в Туреччині відвідав потерпілих після катастрофи моряків
Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Андрій Сибіга відвідав у лікарнях моряків, що вижили

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарнях українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна VOLGO-BALT 214. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Так, за його словами, стан моряків задовільний.

"Консул разом з представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх постраждалих моряків - стан задовільний, тримаються бадьоро, допомога надається", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в лікарнях Самсуна (Туреччина) досі перебувають семеро постраждалих українців з затонулого корабля у Чорному морі.

Додамо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відзначило, що цей суховантаж міг перевозити вугілля, яке незаконно видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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