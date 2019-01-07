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Опубликован список пострадавших украинцев с затонувшего корабля

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 21:40
Опубликован список пострадавших украинцев с затонувшего корабля
Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

В больницах Самсуна находятся семеро граждан Украины

В больницах Самсуна (Турция) до сих пор находятся семеро пострадавших украинцев с затонувшего корабля в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Сообщается, что в результате крушения корабля пострадали моряки Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Герщенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко. Все они находятся в больницах Самсуна.

Опубликован список пострадавших украинцев с затонувшего корабля

 

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметило, что этот сухогруз мог перевозить уголь, который незаконно добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В министерстве уточнили, что российский порт Азов в Ростовской области часто используется для вывоза угля из оккупированного Донбасса. Кроме того, отметили, что до лета 2017 года корабль Volgo-Balt 214 ходил под российским флагом.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел назвали причину катастрофы грузового судна с украинцами.

 

При крушении судна в Черном море погибли 4 украинца
Новости Украины Черное мореТурциякорабль
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