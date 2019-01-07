Опубликован список пострадавших украинцев с затонувшего корабля

Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

В больницах Самсуна находятся семеро граждан Украины

В больницах Самсуна (Турция) до сих пор находятся семеро пострадавших украинцев с затонувшего корабля в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Сообщается, что в результате крушения корабля пострадали моряки Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Герщенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко. Все они находятся в больницах Самсуна.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметило, что этот сухогруз мог перевозить уголь, который незаконно добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В министерстве уточнили, что российский порт Азов в Ростовской области часто используется для вывоза угля из оккупированного Донбасса. Кроме того, отметили, что до лета 2017 года корабль Volgo-Balt 214 ходил под российским флагом.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел назвали причину катастрофы грузового судна с украинцами.