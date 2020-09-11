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Посол Украины направил жалобу в МИД Беларуси из-за досмотра автомобиля

Автор: Дмитрий Левицкий

Посол Украины Игорь Кизим направил жалобу в Министерство иностранных дел Беларуси. Жалоба касается осмотра автомобиля посла на белорусской границе.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Беларуси в комментарии "Радио Свобода".

Украинский посол считает, что осуществив досмотр его автомобиля, белорусские пограничники нарушили Венские конвенции, о чем он их сразу же предупредил.

Напомним, вчера стало известно, что во время возвращения в Беларусь украинскому послу на белорусской границе устроили досмотр автомобиля. Кизим подчеркивал, что такие действия белорусских пограничников нарушают международные нормы и негативно влияют на отношения между странами.

При этом в Пограничном комитете Беларуси утверждают, что пограничники не нарушали Венских конвенций, осуществив досмотр автомобиля посла Украины.

Кроме того, сегодня белорусские пограничники опубликовали видео досмотра автомобиля посла Украины.

Добавим, Кизим был отозван в Украину из-за обострения в отношениях с Минском на фоне акций протеста в Беларуси.

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