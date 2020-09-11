Посол України надіслав скаргу до МЗС Білорусі через огляд автомобіля

Посол України Ігор Кизим направив скаргу до Міністерства закордонних справ Білорусі. Скарга стосується огляду автомобіля посла на білоруському кордоні.

Про це повідомили в посольстві України в Білорусі в коментарі "Радіо Свобода".

Український посол вважає, що здійснивши огляд його автомобіля, білоруські прикордонники порушили Віденські конвенції, про що він їх відразу ж попередив.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що під час повернення до Білорусі українському послу на білоруському кордоні влаштували огляд автомобіля. Кизим наголошував, що такі дії білоруських прикордонників порушують міжнародні норми та негативно впливають на відносини між країнами.

Водночас у Прикордонному комітеті Білорусі стверджують, що прикордонники не порушували Віденських конвенцій, здійснивши огляд автомобіля посла України.

Крім того, сьогодні білоруські прикордонники опублікували відео огляду автомобіля посла України.

Додамо, Кизиму відкликали до України через загострення у відносинах з Мінськом на фоні акцій протесту в Білорусі.