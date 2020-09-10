Послу Украины в Беларуси устроили досмотр вопреки дипломатической практике

Фото: Игорь Кизим (РБК-Украина)

Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму при возвращении в эту страну устроили досмотр вопреки дипломатической практике. По его мнению, это стало результатом утраты доверия между Украиной и Беларусью.

Об этом он заявил в интервью hromadske.ua.

По его словам, последние обвинения руководства Беларуси в адрес Украины не способствуют установлению доверия между государствами.

"Вот последний пример. Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, меня досматривали. Смотрели мои личные вещи, вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике. Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением к послу Украины", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Украины после консультаций вернулся в Минск. Отношения между странами испортились после выборов президента Беларуси, а нынешний президент Александр Лукашенко на фоне масштабных протестов обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.

В частности, Лукашенко заявил, что протесты в стране управляются США, Польшей, Чехией, Украиной и Литвой. По его словам, никакой внутренней дестабилизации в стране нет.