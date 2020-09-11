Досмотр автомобиля посла Украины не нарушает международные нормы, - Беларусь

Фото: Игорь Кизим (news.tut.by Ольга Шукайло)

Белорусский Государственный пограничный комитет отрицает, что проверка автомобиля посла Украины Игоря Кизима на белорусской границе нарушает нормы международных конвенций. Белорусские пограничники заявляют, что осмотрели транспортное средство в рамках законодательства страны.

Об этом сообщает пресс-служба Погранкомитета Беларуси.

В ведомстве отмечают, что белорусские пограничники руководствовались статьей 27 закона о государственной границе Беларуси.

"Нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", - подчеркнули в Погранкомитете.

Напомним, вчера появилась информация, что украинскому послу при въезде в Беларусь пограничники устроили досмотр. Украинская сторона заявляла, что это нарушает дипломатическую практику.

Сегодня белорусские пограничники опубликовали видео досмотра автомобиля Кизима на белорусской границе.