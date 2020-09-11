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Мы начинаем дипломатическую войну: видео досмотра посла Украины в Беларуси

Минск, Пятница 11 сентября 2020 16:01
Мы начинаем дипломатическую войну: видео досмотра посла Украины в Беларуси
Фото: Игорь Кизим (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В сети появилось видео пограничного досмотра посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на белорусском пункте пропуска. На этой неделе посол вернулся после консультаций в Киеве.

Видео опубликовал Государственный пограничный комитет Беларуси.

На видео к нему обратился белорусский пограничник, который объяснил, что на него возложена функция пограничного контроля, в том числе осмотр автомобиля. В ответ Кизим разъяснил положения Венской конвенции.

"Осмотр личного багажа дипломатов при пересечении границы в страну пребывания, где я работаю, не разрешается, если у вас нет веских причин", - отметил посол.

Пограничник подтвердил, что личные вещи осматривать не будут, а предлагает только открыть багажник автомобиля.

"Вам будут звонить очень многие люди. Вы делаете свою работу очень правильно, я думаю. Проблема не во мне, я открою вам багажник, нет вопросов. Вы ищите людей или что-то другое? Но этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту, я с понедельника буду на работе… Ваш посол, когда будет ехать сюда … Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?", - спросил Кизим.

После осмотра багажника пограничник вернул послу паспорт и тот покинул пункт пропуска.

Напомним, ранее стало известно, что Кизиму при въезде в Беларусь устроили досмотр на границе. Примечательно, что это произошло вопреки дипломатической практике и на фоне ухудшения отношений между странами.

Посла Украины отзывали в Киев на консультации после заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела.

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