Посол Украины после консультаций вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. По словам посла, дальнейшее развитие беларуско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Кизима, официальные контакты Украины и Беларуси "поставлены на паузу".

"В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", - отметил он.

Напомним, отношения между Украиной и Беларусью испортились после выборов президента. На фоне масштабных протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

После чего МИД Украины отозвало посла из Беларуси для консультаций относительно будущих отношений с Минском.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".