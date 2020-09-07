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Посол Украины после консультаций вернулся в Минск

Автор: РБК-Украина

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. По словам посла, дальнейшее развитие беларуско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Кизима, официальные контакты Украины и Беларуси "поставлены на паузу".

"В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", - отметил он.

Напомним, отношения между Украиной и Беларусью испортились после выборов президента. На фоне масштабных протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

После чего МИД Украины отозвало посла из Беларуси для консультаций относительно будущих отношений с Минском.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".

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