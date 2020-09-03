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Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины

Минск, Четверг 03 сентября 2020 12:30
Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на обстановку в стране в большей мере влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны. По его словам, в этом участвует Украина.

Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко заявил, что беларуские власти реагируют на "любые негативные телодвижения в адрес Беларуси".

"Оно (вмешательство, - ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе", - заявил он.

По его словам, самое важное - "не допустить разжигания в Минске какого-то пожара".

Напомним, вчера Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси", это следует из заявления Сергея Лаврова о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации в республике.

После этого в Украине ответили на обвинения России в "дестабилизации ситуации в Беларуси".

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