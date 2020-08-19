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Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков"

Минск, Среда 19 августа 2020 15:26
Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков"
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лукашенко дал поручение белорусскому МИД

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел уведомить лидеров Европейского союза и Украины о ситуации в стране. МИД должен донести до них официальную позицию белорусских властей.

Об этом сообщает провластное белорусское издание БелТА.

По словам Лукашенко, европейских лидеров нужно предупредить об ответственности за якобы разжигание беспорядков в Беларуси.

"Им просто нужно рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - заявил он.

Напомним, сегодня Лукашенко провел третий за последнюю неделю телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого передал послание немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

Кроме того, Лукашенко поручил усилить охрану всей государственной границы, чтобы якобы не пропустить боевиков, оружие и боеприпасы из других стран.

Добавим, в Беларуси уже 11 день выходят на протесты и забастовки с требованием проведения новых честных и прозрачных выборов.

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