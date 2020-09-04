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Посол Украины в Беларуси находится на консультациях в Киеве, - Кулеба

Киев, Пятница 04 сентября 2020 12:27
Посол Украины в Беларуси находится на консультациях в Киеве, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посол Украины в Беларуси Игорь Кизим все еще находится на консультациях в Киеве. На этой неделе он был в Верховной раде, где проходили консультации.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на брифинге.

По его словам, враждебная риторика в отношении Украины со стороны России и Беларуси усиливается.

"Мы видим, как нагнетается с белорусской стороны, так и российского, риторика. Выдвигаются версия о якобы участии Украины во внутренней ситуации", - сказал Кулеба.

Отметим, Александр Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание по ситуации в Беларуси.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".

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