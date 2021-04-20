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Посол США отказывается покинуть Россию, несмотря на рекомендации Кремля

Новина українською → Москва, Вторник 20 апреля 2021 04:28
Посол США отказывается покинуть Россию, несмотря на рекомендации Кремля Фото: посол США в РФ Джон Салливан (flickr.com/statephotos)
Автор: Артур Родивилов

Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну. Ранее Кремль рекомендовал ему отправиться в Вашингтон на консультации.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Салливан был вызван на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена.

Однако, сообщает издание, посол продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

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