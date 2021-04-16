Россия запретила въезд для шести американских высокопоставленных чиновников
Фото: РФ выслала американских дипломатов (GettyImages)
Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".
Об этом сообщает МИД РФ.
Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры администрации США от 2 марта. В российский санкционны список попали:
- Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
- Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
- Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
- Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
- Кристофер Рэй, директор ФБР;
- Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;
Кроме того, въезд закрыли бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.
Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.
РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.