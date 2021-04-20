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Посол США відмовляється покинути Росію, незважаючи на рекомендації Кремля

Новость на русском → Москва, Вівторок 20 квітня 2021 04:28
Посол США відмовляється покинути Росію, незважаючи на рекомендації Кремля Фото: посол США в РФ Джон Салліван (flickr.com/statephotos)
Автор: Артур Родивилов

Посол США в Росії Джон Салліван відмовляється покидати країну. Раніше Кремль рекомендував йому відправитися до Вашингтона на консультації.

Про це повідомляє Axios з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, Салліван був викликаний на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Джо Байдена.

Однак, повідомляє видання, посол продовжив свою роботу в Москві.

За словами людей, знайомих з Салліваном, він вважає, якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.

Нагадаємо, Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів.

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